11-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Brand op balkon slaat over naar naastgelegen woning

Groningen - In een woning aan de Bankastraat in de stad Groningen heeft dinsdagmiddag enige tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam binnen rond 15.35 uur waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. "Er was brand ontstaan op het balkon", vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. "Deze brand is overgeslagen naar de woning. Toen wij arriveerden zijn we direct een blussing gestart. Door middel van een binnenaanval konden we het vuur snel bedwingen. In de woning is desondanks schade ontstaan. Wij hebben Stichting Salvage ingeschakeld. Zij gaan de bewoners ondersteunen bij het afhandelen van de schade."



Wat er op het balkon in de brand is geraakt is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.