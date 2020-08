11-08-2020, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Politie onderzoekt achtergelaten koffer bij Jumbo in Leek

Leek - Dinsdagmiddag even voor half 4 kregen medewerkers van de Jumbo aan de Waezenburglaan in Leek meldingen van klanten dat er al enige tijd een koffer lag op het parkeerterrein naast de winkel.

Omdat de medewerkers het niet helemaal vertrouwden, mede door de eerdere explosieven bij andere Jumbo filialen enkele jaren geleden, hebben ze contact opgenomen met de politie om de melding door te geven. Totdat de politie ter plaatse was mocht niemand de koffer aanraken en hebben de Jumbo medewerkers het parkeerterrein rondom de koffer leeg gehouden.



De politie is ter plaatse gekomen en hebben contact gezocht met een expert op gebied van explosieven. Na instructies heeft de politie de koffer onderzocht en bleek al snel dat het om een lege koffer ging. De politie heeft de koffer meegenomen, wie de eigenaar is is niet bekend.