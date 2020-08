11-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Lekkage in hoofdwater leiding in Kropswolde

Kropswolde - Dinsdagmiddag is er een lekkage ontstaan in een hoofdwater leiding aan de Woldweg in Kropswolde.

Vanwege de lekkage in de waterleiding is er tijdelijk geen of minder water. Monteurs van het waterbedrijf zijn ter plekke druk bezig om de lekkage te herstellen en te repareren.



Wat de oorzaak van de waterlekkage is is niet bekend. Het is onbekend wanneer de het lek gerepareerd is. De weg is in één richting tijdelijk afgesloten.