11-08-2020, 112Groningen.nl

Kind raakt ernstig gewond bij incident nabij Schildmeer

Steendam - De hulpdiensten zijn dinsdag aan het einde van de middag opgeroepen voor een incident bij het Schildmeer aan de Roegeweg in Steendam.

Volgens omstanders is een kind aangereden door een fietser. Het kind werd na de aanrijding onwel. Hiervoor werd het kind ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht. Ambulancepersoneel kreeg bij het incident ondersteuning van het Mobiel Medisch Team.





Het slachtoffer is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.







Woensdagochtend meer informatie bekend via de politie-persvoorlichter.