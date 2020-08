11-08-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Brandweer nog uren bezig met nablussen van brand in Oudeschans

Oudeschans - Vanmiddag zijn twee boerenschuren compleet verwoest door een vuurzee. Nog voordat de eerste TS van Bellingwedde ter plaatse was waren de boeren schuren al verloren. Dat de brandweer het woonhuis wist te redden is een hele prestatie.

Vanavond zijn de ploegen ondanks de hitte nog steeds aan het nablussen. Het schuimblusvoertuig is vanavond vanuit Delfzijl naar Oudeschans gereden omdat er grote kans op broei is. In één van de loodsen lag een net geoogste bult Tarwe.



De brandweer verwacht nog uren nodig te hebben voordat zij kunnen inpakken.