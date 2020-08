12-08-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Midden

Eigenaar van achtergelaten grasmaaier gezocht

Veendam - Gistermiddag, dinsdag 11 augustus, is deze grasmaaier door de politie aangetroffen op de Burgemeester Bosscherstraat in Veendam.

Het betreft een grasmaaier van het merk Stiga. De eigenaar van deze maaier is bij de politie nog niet bekend. Ben jij of ken jij de eigenaar van deze grasmaaier? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Vermeld dan ook het volgende zaaknummer 2020218478.