12-08-2020, 112Groningen.nl

2-jarig kind raakt zwaargewond na ongeval met 16-jarige fietser

Steendam - De hulpdiensten zijn dinsdag aan het einde van de middag opgeroepen voor een incident bij het Schildmeer aan de Roegeweg in Steendam.

Een 2-jarig kind werd nabij het Schildmeer aangereden door een 16-jarige jongeman op een elektrische fiets. Het kind raakte bij de aanrijding ernstig gewond en werd ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht. Ambulancepersoneel kreeg bij het incident ondersteuning van het Mobiel Medisch Team.



Een woordvoerder van de politie bevestigd het verhaal. "Een 2-jarig kind uit Duitsland is bij het ongeval ernstig gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht".



"Wij doen onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Ook praten we met getuigen om het verhaal duidelijk te krijgen", vertelt een woordvoerder.





Het is momenteel onbekend hoe het met het 2-jarige kind gaat. Er gaan geruchten op sociale media dan de jongen na het ongeval is doorgereden, dit is zeker niet het geval.