12-08-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Groot stuk land in brand tijdens oogsten, boeren helpen met blussen

Overschild - Een groot stuk land langs de Laanweg in Overschild heeft woensdagmiddag enige tijd in de brand gestaan.

Omstreeks tien voor drie werd de brandweer gealarmeerd voor de (natuur)brand en kwamen met twee tankautospuiten ter plaatse. Ter assistentie kwam er ook een schuimblusvoertuig vanuit de stad ter plaatse.



Tijdens het oogsten was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Een Combine kon nog maar net optijd van het land gehaald worden, of deze was ook in vlammen opgegaan. Toegesnelde boeren kwamen met een watertank ter plekke om het brandende stuk land te blussen. Brandweerlieden hebben de bluswerkzaamheden van hen overgenomen.



Door een snelle inzet kon voorkomen worden dat een groter stuk land in de brand kwam te staan.