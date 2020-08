12-08-2020, Marc Dol - 112Gr.

Brandje in aanhanger snel onder controle

Stadskanaal - Op de N366 bij Stadskanaal is woensdagmiddag een klein brandje uitgebroken in een aanhanger.

De aanhanger vervoerde onder andere zonnepanelen. Vermoedelijk is karton wat op de aanhanger lag gaan branden. Het vuur was snel onder controle.