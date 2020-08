12-08-2020, Auke Mulder - 112Groningen.nl

Automobilist overleden bij eenzijdig verkeersongeval in Briltil

Briltil - Om iets over vier uur vanmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een voertuig te water langs het Hoendiep Oostzijde in Briltil.

Het voertuig lijkt na een eenzijdig auto-ongeval te water te zijn geraakt. De hulpdiensten, waaronder een duikteam en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om te assisteren bij het incident. De automobilist, die met zijn voertuig te water raakte, kon niet zelfstandig uit zijn voertuig komen en werd door de hulpdiensten uit zijn auto gehaald.



Een woordvoerder van de Groningse politie laat via Twitter weten dat het slachtoffer in kritieke toestand uit het voertuig werd gehaald.



De hulpverlening mocht helaas niet meer baten, het slachtoffer is ter plekke overleden. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie zal ter plekke uitgebreid onderzoek gaan doen naar de exacte toedracht van het noodlottige ongeval. De weg blijft nog enige tijd afgesloten in verband met het onderzoek van de politie en het bergen van de auto.