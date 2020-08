12-08-2020, ingezonden mededeling

Wat zijn de voordelen van het 3d printen met metaal?

Groningen - In principe worden er elke dag wel weer nieuwe innovaties de wereld in gebracht.

Een goed voorbeeld hiervan is natuurlijk het 3d printen Eindhoven. Dit is nog helemaal niet zo’n oud proces, maar inmiddels toch al best populair. Toen het net uitkwam kon je nog maar een paar materialen gebruiken voor het 3d printen Rotterdam van je bedachte product. Inmiddels is dit niet meer het geval en kun je al vrij veel filamenten gebruiken. Zo is het tegenwoordig ook mogelijk om met metaal 3d te printen. Er zijn namelijk al een aantal soorten metaal waarmee je een driedimensionaal product kunt ontwikkelen. In dit artikel lees je wat de voordelen zijn van dit type materiaal.

Goede resultaten

Bij het 3d printen met metaal heb je diverse mogelijkheden, maar daarover later meer. Wat belangrijk is om te weten, is dat hier normaal gesproken zeker kwalitatieve items uitkomen. De 3d metaalprint techniek is de afgelopen tijd namelijk veel beter geworden. Hierdoor is de kwaliteit van de resultaten natuurlijk ook verbeterd. Dit geldt onder meer voor de snelheid van het printen, maar ook voor de structuur van de oppervlakte van het gecreëerde product. Daarnaast heeft dit er ook voor gezorgd dat het 3d metaal printen in diverse industrieën gebruikt kan worden. Zo wordt het op het moment al veel ingezet in de luchtvaart, maar je zou het ook kunnen gebruiken om metalen gereedschappen te ontwikkelen. Met een 3d printer zal dit bovendien beter, sneller en duurzamer gedaan worden.

Veel mogelijkheden en materialen

Zoals eerder al genoemd is kun je bij het 3d printen met metaal een aantal verschillende materialen gebruiken, maar de keuze is helaas nog niet reuze. Desondanks zijn er toch al een stuk meer materialen mogelijk dan in het verleden. Zo kun je kiezen voor aluminium, maar bijvoorbeeld ook voor roestvrij staal. In principe behoren titanium en gereedschapstalen ook tot de mogelijkheden van het 3d metaal printen. Een groot voordeel van de metalen materialen is dat de fysieke eigenschappen na het 3d printen meestal zo goed als hetzelfde zijn als voor het proces. Hierdoor heb je in principe heel veel mogelijkheden bij het 3d printen met metaal. Diverse bedrijven en industrieën kunnen dan ook deze methode toepassen.

De voordelen van 3d metaal printen

3d metaal printen heeft allerlei voordelen. Zo is het met deze techniek mogelijk om een snelle productie te creëren. Bovendien is het mogelijk om maar een paar producten te leveren, de productie hoeft dus niet heel hoog te zijn. Daarnaast heb je bij het design eigenlijk weinig beperkingen. Een ander groot pluspunt van het 3d printen met metaal is dat de cyclus van het produceren verkort wordt. Hierdoor zaal de productiviteit dus vele malen verhoogd worden, wat puur door de 3d printer komt. Ook kun je bij dit proces gebruik maken van diverse materialen, zoals net al genoemd is. Na het printen zullen deze filamenten bovendien niet veranderen qua fysieke eigenschappen.

Printer of service?

Om 3d te kunnen printen met metaal heb je natuurlijk een speciale 3d printer nodig. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een 3d printing service in te schakelen. Wil je toch zelf alles in de hand hebben? Dan kun je een 3d printer aanschaffen van Desktop Metal. Deze onderneming is al een paar jaar bezig met het produceren van zulke printers waarmee je thuis zelf metalen producten kunt ontwikkelen. Inmiddels heeft het bedrijf al een aantal modellen op de markt geplaatst. Door bedrijven als Desktop Metal is het dus mogelijk voor particulieren om thuis een driedimensionaal object van een type metaal te kunnen printen.