13-08-2020, Marc Dol & Michael Huising - 112Groningen.nl

Uitslaande brand in vrijstaande woning in Drouwenermond

Drouwenermond - In een vrijstaande woning aan het Zuiderdiep in Drouwenermond heeft donderdagochtend een grote uitslaande brand gewoed.

De eerste melding kwam omstreeks vijf voor tien bij de brandweer binnen waarop een tankautospuit en een waterwagen ter plaatse werden gestuurd. Volgens de eerste melding zou er brand zijn uitgebroken in de keuken van de woning.



Binnen een aantal minuten werd er door de brandweer opgeschaald naar grote brand. De brand zou zich in de woning snel hebben verspreid en werd al snel uitslaand uit het dak. Brandweerlieden waren met man en macht bezig om de brand onder controle te krijgen.



Volgens de brandweer waren er geen personen meer in de woning aanwezig en er zijn bij de brand geen gewonden gevallen. In verband met het warme weer is er uit voorzorg een ambulance ter plaatse gekomen.



In de woning waren een aantal honden aanwezig toen de brand uitbrak. Deze konden, net als de bewoner, optijd de woning verlaten en zijn ook ongedeerd.



Door de brand in de woning is ook brand ontstaan in beide naastgelegen woningen. Inmiddels is het vuur in die naastgelegen woningen door de brandweer geblust. De schade in de woning waar de brand is begonnen, is erg groot, meldt de brandweer. Brandweerlieden zijn naar verwachting nog geruime tijd bezig met bluswerkzaamheden. Het Zuiderdiep blijft dus ook nog enige tijd afgesloten.



Bij de brand komt veel rookontwikkeling vrij. Heeft u last van de rook? Sluit dan, ondanks het warme weer, ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit. Via sociale media deelt de brandweer de mededeling dat men niet op de brand af moet komen. Geef hulpverleners de ruimte en houdt u aan de corona-maatregelen.





