13-08-2020, 112Groningen.nl & Politie

Container met 10 ton zink gestolen in Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela - Afgelopen nacht rondom 00:04 uur is er vanaf het bedrijfsterrein van een recyclingsbedrijf in Nieuwe Pekela een container met 10 ton zink gestolen, hierbij is gebruik gemaakt van een vrachtwagen die geschikt is voor containervervoer.

Deze vrachtwagen is zonder container vanaf de N366 via de N367 naar dit bedrijf gereden. De diefstal werd in korte tijd gepleegd want op camerabeelden was te zien dat de vrachtwagen met daarop een container 10 minuten later het bedrijfsterrein weer verliet, wederom over de N367 naar de N366 en vervolgens in de richting van Stadskanaal.



Helaas heeft de politie niet vast kunnen stellen om wat voor type of kleur vrachtwagen het ging, ook is er geen kenteken bekend.



Heeft u vlak na middernacht een vrachtwagen met daarop een oranje container zien rijden over de N366 in de richting van Stadskanaal, weet u wie de bestuurder van deze vrachtwagen was of heeft u andere informatie over dit voorval? Dan komt de politie graag met u in contact via het telefoonnummer 0900 8844 of via meld misdaad anoniem via het telefoonnummer 0800 7000. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer 2020220186.