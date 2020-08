13-08-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Forse brand in mestbult houdt brandweer urenlang bezig

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een forse buitenbrand geblust aan de Scheve Klap net buiten Wagenborgen.

De brandweer werd omstreeks twee uur doorgealarmeerd, na een eerdere inzet van een containerbrand aan de G. Boelmanweg in het dorp.



Bij aankomst woedde er een forse brand in een mestbult op een akker. Met een mobiele kraan werd de bult met mest uit elkaar gehaald, waardoor de brandweer het vuur makkelijker kon blussen. Bij de brand kwam veel rook vrij, wat in de richting van Wagenborgen trok.



Ook de geur die bij de brand vrij kwam was in een ruime straal rondom Wagenborgen waarneembaar. Over de oorzaak van de brand, is op dit moment nog niks bekend.