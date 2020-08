13-08-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Scooterrijder gewond bij verkeersongeval op Oliemuldersweg

Groningen - Een scooterrijder is donderdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Oliemuldersweg in de Oosterparkwijk.

De scooterrijder kwam in botsing met een automobilist die aan het in parkeren was. Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee met elkaar in botsing. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en ontfermden zich over het slachtoffer.



De scooterrijder werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd. De scooterrijder werd op een zogenaamde wervelplank gelegd en kreeg een nekkraag om. De man werd met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.



De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.