14-08-2020, 112Groningen.nl

Geen treinen van en naar Groningen door blikseminslag

Groningen - Door blikseminslag tussen het hoofdstation Groningen en station Groningen Europapark is er momenteel geen treinverkeer mogelijk van en naar Groningen.

De problemen ontstonden rond 05:20 uur vanmorgen. Op dat moment trok een bui met regen en onweer over Stad. Het onweer sloeg in op de beveiligingssystemen die gebruikt worden bij het spoor waardoor het treinverkeer stil is gelegd.



Spoorbeheerder ProRail heeft een storingsploeg ter plaatse gestuurd. Zij verwachten dat de problemen rond 08.30 uur zijn opgelost.