14-08-2020, Ruben H. - 112Groningen.nl

Buitenbrand door blikseminslag in Eelde

Eelde - Door hevige onweer afgelopen nacht ontstond er rond 04:55 uur een buitenbrand aan de Hoofdweg in Eelde door vermoedelijk een blikseminslag.

De brandweer van Eelde tegen 05:00 uur opgeroepen voor een buitenbrand aan de Hoofdweg in Eelde. Kort daarvoor was daar een blikseminslag geweest. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek een haag en onderkant van een boom op meerdere plekken in de brand te staan. De brandweer wist het vuur snel te blussen.