14-08-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Automobilist raakt van de A7 af en belandt op zijkant in weiland

Leek - Een automobilist is vrijdagochtend met zijn voertuig van de weg geraakt en op de zijkant in een weiland belandt.

Het eenzijdige verkeersongeval gebeurde omstreeks 06:00 uur langs de A7 nabij Leek. De hulpdiensten, waaronder twee brandweerauto's, meerdere politiewagens en een ambulance, werden massaal opgeroepen. De automobilist wist zelfstandig uit het voertuig te komen, dus de hulp van de brandweer was niet meer nodig.



De inzittende van het voertuig werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd op zijn verwondingen. De automobilist werd even later met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis in Groningen overgebracht.



De politie gaat onderzoeken wat de oorzaak van het ongeval is. De zwaar beschadigde auto werd door een bergingsbedrijf weggesleept. Het verkeer ondervond weinig hinder van het ongeval.