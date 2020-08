14-08-2020, 112Groningen.nl & Politie Oldambt

Meerdere wapens in beslag genomen na anonieme tip

Winschoten - Naar aanleiding van een anonieme tip heeft de politie vanmorgen in een woning in Winschoten drie wapens aangetroffen.

Politieagenten hebben naar aanleiding van de tip onderzoek gedaan en hebben vanmorgen het huis doorzocht op wapens. Hierbij werden drie vuur-/luchtdruk-/ veerdruk wapens aangetroffen.



Volgens de politie was de bewoner niet in het bezit van een vergunning om dit soort vuur-/luchtdruk-/ veerdruk wapens te mogen bezitten. De vuur-/luchtdruk-/ veerdruk wapens zijn door de politie in beslag genomen en zullen worden vernietigd.