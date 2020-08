14-08-2020, Ditisroden.nl

Bedrijfsbusje belandt op zijkant na ongeval met auto in Roden

Roden - Op de N372 (Noordholt) in Roden is een bedrijfsauto in aanraking gekomen met een personenauto.

Waarschijnlijk wilde de personenauto vanaf de Haarveen de N372 op rijden, maar zag de bedrijfsauto niet aankomen. De auto's kwamen in aanraking, waarna de bedrijfsauto zo'n 50 meter verder op de zijkant tot stilstand kwam. De personenauto kwam op de Dwazziewegen tot stilstand tegen een bord op de verhoging van de middenberm. Op het eerste gezicht lijkt de verwondingen mee te vallen van beide inzittenden. Het is niet bekend of er ook een 3e auto erbij betrokken is geraakt, maar die stond in de berm bij de Dwazziewegen.





De politie doet onderzoek naar de ware aard van het ongeval