14-08-2020, Gijs Bouman - 112Groningen.nl

Korte uitslaande brand snel onder controle in Delfzijl

Delfzijl - De brandweer van Delfzijl werd vrijdagmiddag omstreeks 14:20 uur gealarmeerd voor een keukenbrand aan de Singel in Delfzijl.

Toen de eerste brandweerauto ter plekke kwam stond het pand al vol rook. Uit voorzorg werd er door de meldkamer opgeschaald naar middelbrand. In het pand waren gelukkig geen personen meer aanwezig bij aankomst van de brandweer.



Door een snelle binnenwandelen wisten brandweerlieden de brand kort na aankomst onder controle te brengen. De brand was even uitslaand en de schade aan het pand is aanzienlijk. Een derde blusvoertuig kwam ter plekke om de blussende brandweerlieden af te lossen.



De weg was door politieagenten tijdelijk afgesloten en het publiek werd op afstand gehouden. Stichting Salvage zal ter plekke komen om de eigenaar te helpen bij de afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.