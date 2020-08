14-08-2020, 112Groningen.nl

Politie slaat raam in van peperdure auto om hond uit bloedhete 'supercar' te redden

Groningen - De politie heeft vrijdagmiddag een hond geredt uit een bloedhete auto.

De auto, een peperdure BMW I8 Roadster, (supercar), stond op de parkeerplaats bij een bouwmarkt in de stad Groningen. In de auto, die inmiddels door de zon bloedheet was geworden, zat een hond. Medewerkers van de bouwmarkt hebben de politie gebeld die met enige urgentie ter plaatse kwam.



Omdat het onbekend was hoe de toestand van de hond was, en omdat het onbekend was hoelang de hond al in de auto zat, werd besloten om het raam van de peperdure auto in te slaan. Nadat een politieagent met zijn wapenstok de zijruit had geforceerd kon de hond uit de auto worden gered.



Volgens omstanders was de temperatuur in de auto inmiddels opgelopen naar ruim 45 tot 50 graden. De hond maakte het na de reddingsactie weer goed. De gemaakte schade mag de eigenaar van de auto zelf betalen.



Laat nooit uw huisdier of kind in de auto achter met warme temperaturen. De temperatuur in de auto loopt alleen maar op en kan zorgen voor het overlijden van uw huisdier of kind. Dus laat nooit, ook niet voor een paar minuten, uw huisdier of kind achter in de auto met warme temperaturen.