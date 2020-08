14-08-2020, Patrick Wind, Ruben H. & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Klein vliegtuigje zakt door landingsgestel heen op Groningen Airport Eelde

Eelde - Een klein vliegtuigje met twee mensen aan boord is vrijdagmiddag door het landingsgestel heen gezakt bij Groningen Airport Eelde.

In eerste instantie werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd om bij de crash van een vliegtuig te assisteren. Maar volgens de Veiligheidsregio Drenthe was het incident snel onder controle en konden de hulpdiensten weer huiswaarts.



Voor zover bekend raakte geen van de inzittenden gewond. Over de oorzaak van het ongeval is nog geen duidelijkheid. De luchthaven is tijdelijk afgesloten.