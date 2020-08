14-08-2020, Jelte Haumersen, 112Gr.

Alcomobilist eindigt via busbaan in berm

Leek - Vrijdagavond heeft een automobilist via de busbaan geprobeerd de A7 te verlaten. Hierbij is de automobilist in de slip geraakt.

De bestuurder kwam vervolgens in de berm tot stilstand. Na controle van de politie bleek de bestuurder onder invloed van alcohol en verdovende middelen. Ook had de bestuurder drugs opzak. Vanwege die redenen is de bestuurder aangehouden.