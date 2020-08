14-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Hulpdiensten zoeken massaal naar 87-jarige vermiste man (Video)

Groningen - De hulpdiensten zijn sinds vrijdagmiddag massaal op zoek naar een vermiste man vanaf de Beijumerweg in Groningen.

Vanavond is de brandweer opgeroepen om in het water bij het Boterdiep en de oevers langs het kanaal af te zoeken. Volgens de politie gaat het om een urgente vermissing.



Eerder vanmiddag werd er al een burgernetmelding verspreid. Hierin werd het volgende signalement genoemd:

• Man genaamd Kees,

• 87 jaar

• Beige broek,

• Wit hemd,

• Donker grijze sloffen

• Slecht ter been





De brandweer heeft met behulp van een sonarboot langs het kanaal gezocht. Ook hebben duikers in verschillende slootjes gezocht naar de man. Later op de avond werd deze zoekactie gestaakt.



Politieagenten bleven onverminderd doorzoeken naar de vermiste man. Hierbij werden ook speciale speurhonden ingezet. Deze honden kunnen zelfs geuren vanuit het water oppikken. Tientallen agenten gingen met zaklampen oppad om de vermiste man zo snel mogelijk te vinden.





Mocht u de man met het bovenstaande signalement zien of hebben gezien, neem dan met spoed contact op met de politie, wellicht dat uw informatie van belang kan zijn in bij deze zoekactie.