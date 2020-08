15-08-2020, 112Groningen.nl

Vermiste man aangetroffen in water langs Beijumerweg

Groningen - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een overleden persoon aangetroffen in het water van het Boterdiep nabij de Beijumerweg in Groningen.

Na het aantreffen van de overleden persoon is de politie een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van deze persoon. Een woordvoerder van de politie kan bevestigen dat er een persoon is aangetroffen, ook bevestigd de woordvoerder dat het om de sinds vrijdag vermiste man gaat.



De politie gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de man in het water is belandt. Verder komt de politie niet met berichten naar buiten vanwege de privacy voor de familie.