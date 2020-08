15-08-2020, Joey Lameris, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Man belandt met scootmobiel in sloot naast A28 (Video)

Groningen - Een man is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat hij met zijn scootmobiel te water raakte op de Hoornsedijk langs de A28.

De man raakte met zijn scootmobiel in de berm waarna hij kantelde en in de sloot belandde. De man werd door de hulpdiensten uit de sloot gehaald waarna hij met onbekende verwondingen over werd gebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de scootmobiel meegenomen.