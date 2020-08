15-08-2020, Jelte Haumersen - 112Gr.

Auto en motor botsen in Oldekerk

Oldekerk - Op de Eekebuursterweg - N980 nabij Oldekerk zijn zaterdagmiddag een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen.

De hulpdiensten werden omstreeks tien over drie gealarmeerd voor het ongeval waarbij mogelijk sprake zou zijn van letsel. Door nog onbekende oorzaak kwamen de motorrijder en de automobilist op de kruising met elkaar in botsing. Hierbij raakte de motorrijder gewond. Vermoedelijk zag de automobilist de tegemoetkomende motorrijder over het hoofd, waarna de motorrijder in de zijkant van de auto klapte. De motorrijder werd door het ambulancepersoneel gestabiliseerd waarna deze met onbekend letsel is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie onderzocht de toedracht van het ongeval. Beide voertuigen raakten fors beschadigd bij het ongeval.