15-08-2020, Henk Timmer, 112Gr.

Bloemen gelegd bij plek des onheils Finsterwolde

Finsterwolde - Op de plek waar in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen zijn omgekomen zijn zaterdag bloemen gelegd.

In de nacht van vrijdag op zaterdag botste rond 1.30 uur een auto tegen een boom langs het Modderland in Finsterwolde. Getuigen meldden dat de auto vrijwel direct in brand stond.

De slachtoffers, drie mannen van 29, 33 en 41 jaar komen uit de gemeente Oldambt. Een vierde inzittende, een 32-jarige vrouw uit dezelfde gemeente, is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Op de plek waar het ongeval gebeurde liggen bloemen.