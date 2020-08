15-08-2020, Joey Lameris - 112Gr.

Koe neemt duik in Onnen

Onnen - De brandweer van Haren werd vanavond omstreeks kwart over acht gealarmeerd voor een dier te water aan de Noorderhooidijk in Onnen.

Wandelaars zagen in een sloot naast een weiland een koe liggen. De koe kon niet op eigen kracht uit de sloot komen dus werd de hulp van de brandweer ingeschakeld. De brandweer kwam met een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig ter plekke om het dier uit de sloot te halen. Een toegesnelde boer heeft de koe uiteindelijk met een trekker uit de sloot getrokken. Het dier raakte gelukkig niet gewond bij de reddingsactie.