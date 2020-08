16-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Scooterrijder gewond na eenzijdig ongeval in Haren

Haren - In de nacht van zaterdag op zondag is een scooterrijder gewond geraakt nadat deze gelanceerd werd en op het wegdek terecht is gekomen.

De hulpdiensten kregen omstreeks 00:40 uur de melding van het eenzijdige verkeersongeval. Een scooterrijder kwam door nog onbekende oorzaak in de berm terecht waarna deze is gelanceerd en hard op het fietspad terecht is gekomen. In de berm stonden paaltjes, bomen en een lantaarnpaal die de scooterrijder nog maar net wist te kunnen ontwijken.



De scooterrijder werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontroleerd op zijn verwondingen. De politie onderzocht de oorzaak van het ongeval. Even later is de gewonde scooterrijder met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de fors beschadigde scooter meegenomen.