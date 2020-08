16-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen

Man(51)overleden na geweldsincident (Update)

Groningen - Aan de J.A. de Bree-Meijerstraat is zondagochtendvroeg een man van 51 jaar overleden na een geweldsincident.

Rond 03.45 uur werd daar volgens de politie de man zwaar mishandeld, en mogelijk gestoken. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het zwaargewonde slachtoffer te redden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Volgens het Dagblad van het Noorden is het slachtoffer de 51-jarige Lazaros Kounatidis, eigenaar van het Griekse restaurant Olympia in de Zwanestraat. De krant meldt dat zijn zoon om zijn hulp vroeg tijdens een ruzie.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart en heeft in de nabije omgeving drie verdachten van 51, 24 en 23 jaar kunnen aanhouden. Het slachtoffer en de verdachten komen alle uit Groningen. Het plaats delict is ruim afgezet, er wordt sporenonderzoek gedaan door forensisch rechercheurs. De politie gaat ook in gesprek met getuigen en vraagt mensen die meer weten van het voorval, contact op te nemen.

