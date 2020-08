16-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen

Man overleden na geweldsincident

Groningen - Aan de J.A. de Bree-Meijerstraat is zondagochtendvroeg een man overleden na een geweldsincident.

De hulpdiensten zijn direct met reanimatie gestart. De hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden. Het onderzoek is in volle gang. Drie verdachten zijn op dit moment ingesloten. Vanwege het onderzoek kan de politie op dit moment niet meer informatie geven. De omgeving is afgezet.