16-08-2020

Stroomstoring in Oosterparkwijk

Groningen - In de Oosterparkwijk in Groningen is op dit moment een stroomstoring. Het is niet bekend hoeveel huishoudens zijn getroffen.

Netbeheerder enexis is met meerdere voertuigen aanwezig om de storing te verhelpen. Naar verwachting zullen de getroffen huishoudens rond 16.00 uur weer stroom hebben.