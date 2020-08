16-08-2020, Patrick Wind - 112Gr.

Wielrenner en scooter botsen in Stad

Groningen - Op de Paterswoldseweg in Groningen zijn zondagmiddag een scooterrijder en een wielrenner met elkaar in botsing gekomen.

De wielrenner is hierbij lichtgewond geraakt. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de weg afgesloten van het verkeer.