16-08-2020, Ingezonden

Eigenaar Husky in BMW met dood bedreigd 'Jace is mijn beste vriend'

Groningen - De man die afgelopen vrijdag zijn Husky in zijn, volgens omstanders snikhete, BMW achterliet wordt met de dood bedreigd.

Het stond vrijdag en zaterdag in alle kranten en op social media, 'De politie heeft een ruit van een BMW bij een bouwmarkt in Groningen ingeslagen om een husky te bevrijden'.

De husky heet Jace en is zeven jaar oud. Zijn baas is George Mardo (41) uit Groningen. Hij wil iets rechtzetten. "Ik word van alle kanten beschuldigd van dierenmishandeling, ik krijg doodsbedreigingen naar m’n hoofd geslingerd. Wacht even, ik hou van dieren en in het bijzonder van mijn husky.", zo meldt hij bij Dagblad van het Noorden.

Mardo ging naar de bouwmarkt om diervriendelijke mollenvangers te halen. Toen hij 20 minuten later terugkwam tikte de politie net zijn raam in. In de auto stond de airco aan, zo liet hij ook aan de politie weten.

Mardo is blij dat de mensen zich om zijn dier bekommeren. Het ingetikte raam heeft hij geen bezwaar tegen, ook niet tegen de onkosten om het raam te repareren. Wat hem echter wel tegenzit is dat Jan en alleman hem bedreigt en hij als slechterik wordt neergezet.