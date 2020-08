17-08-2020, Raymond Meter - 112Gr.

Koolmonoxidelekkage in Groningen

Groningen - De Groninger brandweer kreeg maandagmorgen omstreeks 10 uur een melding van een co meting. Toen men terplaatse kwam en een onderzoek wilde starten gingen de meters al bij de voordeur af.

Door deze metingen is gebleken dat ook naastgelegen panden vol stonden met co. De brandweer heeft ramen en deuren open gezet en een zogenoemde bovendrukventilator ingezet om het co probleem op te lossen. Er zijn geen slachtoffers gevallen.