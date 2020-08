17-08-2020, Marc Zijlstra & Dennie Gaasendam - 112Groningen.nl

Vrachtwagen vat vlam op de N33 bij Noordbroek

Noordbroek - Op de N33 bij Noordbroek heeft maandag aan het begin van de middag brand gewoed bij een vrachtwagen. De chauffeur die vanuit de Eemshaven in de richting van Veendam reed zag tijdens het rijden een forse steekvlam onder de wagen wegkomen.

De chauffeur bedacht zich niet en stopte zijn truck midden op de rijbaan waarop hij de brandweer heeft gealarmeerd. De weg werd in beide richtingen afgesloten wat voor een file zorgde.

De brandweer die snel ter plaatse was heeft de brand geblust. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan door vastgelopen remmen. Nadat de brandweer de brand had geblust, is de chauffeur met zijn wagen doorgereden naar de eerst volgende afrit.

Hier heeft de brandweer een nacontrole gedaan, dit om ervoor te zorgen dat de brand niet opnieuw oplaaide.