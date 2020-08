17-08-2020, Maikel Basstra - 112Groningen.nl

Auto botst tegen boom in Hoogezand

Hoogezand - Aan de Gorechtlaan in Hoogezand heeft maandag aan het einde van de middag een ongeluk plaatsgevonden.

Door een nog onbekende oorzaak raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom. Ambulancepersoneel ontfermde zich over een vrouw die in de auto zat. Of mevrouw mee moest naar het ziekenhuis, is onbekend.

De auto werd afgesleept door een bergingsbedrijf.