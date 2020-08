18-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Laagvliegende F-16’s boven Stad

Groningen - Dinsdagochtend vlogen twee F-16’s laag over de stad Groningen. De gevechtsvliegtuigen voeren deze week oefeningen uit voor een Quick Reaction Alert.

Deze actie is nodig wanneer niet-geïdentificeerde vliegtuigen in het luchtruim of boven de Noordzee vliegen.



Boven de drie noordelijke provincies ligt een laagvliegroute voor jachtvliegtuigen. Hier mogen de jachtvliegtuigen op 75 meter boven bepaalde hindernissen vliegen. Op deze manier kunnen ze vijandige radar-tracering ontwijken.



Normaliter moeten de jagers op minimaal 360 meter hoogte vliegen boven land.





De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.