18-08-2020, Ruben Huisman - 112Gr.

Scootmobiel belandt in sloot

Paterswolde - Op de Onlandseweg in Paterswolde is dinsdag rond het middaguur een bestuurder van een scootmobiel in de sloot beland.

De brandweer moest eraan te pas komen om de scootmobiel weer op het droge te krijgen. De bestuurder is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Nadat de scootmobiel op het droge getakeld was kon de bestuurder zijn weg vervolgen. Waardoor de man in de sloot is beland is niet bekend.