18-08-2020, 112Gr.

Assenaar krijgt boete van 1350 euro

Groningen - Een 50-jarige man uit Assen heeft een boete met een totaalbedrag van 1350 euro opgelegd gekregen door de rechtbank. Dit naar aanleiding van een rit over de Eemshavenweg in augustus vorig jaar.

De man kreeg een boete van €850 voor het rijden onder invloed van xtc. Daarbovenop kreeg hij een boete van €500 voor het gevaar wat hij veroorzaakt heeft. De man reed snelheden variërend van 60 tot 130 kilometer per uur waarbij hij meerdere malen op de verkeerde weghelft kwam. Daarnaast reed hij met hoge snelheid over een fietspad. Onderzoek na de staandehouding wees uit dat de man 700 microgram MDMA in zijn bloed had.

De Officier van Justitie wilde eerst ook de auto van de man in beslag nemen. Omdat de man zelf naar verslavingszorg was gegaan is uiteindelijk besloten dat de man zijn auto mag houden. Ook is hem geen voorwaardelijke rijontzegging opgelegd.