18-08-2020, Politie Ommelanden Midden - Facebook

Politie zoekt getuigen van afvaldump en brandstichting

Kiel-Windeweer - Op 15 augustus heeft rond 22.00 uur een afvaldumping plaatsgevonden op de Vossenburg in Kiel-Windeweer.

Het afval was tegen een mest-silo gedumpt en in brand gestoken. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844 of anoniem 0800 7000