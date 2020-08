19-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Rutte: “Geen feestjes en borrels thuis, ook na 1 september thuiswerken”

Landelijk - Premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid hebben dinsdagavond een aantal landelijke maatregelen bekendgemaakt om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

Zo wordt opgeroepen om thuis geen feestjes te houden en om ook na 1 september zoveel mogelijk thuis te werken.



“Ik val maar met de deur in huis”. Met die woorden begon Rutte de persconferentie. “Het gaat niet goed met de ontwikkeling van het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie, twee weken geleden, is het aantal besmettingen verder toegenomen en loopt ook het aantal ziekenhuisopnames op. Het reproductiegetal ligt al weken boven de 1. Dit betekent dat het virus zich gestaag verspreidt. Het is geen hogere wiskunde dat als we niks doen we binnenkort terug zijn bij af.”





“Handen schudden en knuffelend elkaar in de armen vallen”

“Met deze constatering hebben we helaas moeten besluiten om landelijk een aantal maatregelen te verscherpen. En ik zeg helaas. Want het overgrote deel van de mensen houdt zich keurig aan de regels. Ook veel horecabedrijven en instellingen stellen alles in het werk om besmettingen te voorkomen. Toch zien we ook dat het op veel plekken mis gaan. En dan gaat het vooral om evenementen die in de privé sfeer plaatsvinden. In zaaltjes, bij mensen thuis. Verjaardagsfeestjes, bij borrels. Mensen die elkaar de handen schudden en elkaar knuffelend in de armen vallen. Daar zien we op dit moment de meeste besmettingen.”





Geen feestjes thuis, en thuiswerken na 1 september

Om ervoor te zorgen dat er geen tweede intelligente lockdown nodig is worden er twee landelijke maatregelen genomen. “We raden iedereen af om thuis feestjes te vieren. Organiseer thuis geen bijeenkomsten of feestjes. Wil je toch echt iets organiseren, dan maximaal zes mensen uitnodigen die op anderhalvemeterafstand van elkaar blijven. De tweede maatregel is het thuiswerken. Er circuleert een datum dat deze maatregel per 1 september versoepeld gaat worden. Dat gaan we niet doen. Thuiswerken is één van de meest effectiefste maatregelen die we genomen hebben. Daarom geldt ook voor na 1 september dat thuiswerken zoveel mogelijk de standaard is.”





Bron- en contactonderzoek

Ook minister De Jonge is bezorgd. “Als we nu naar de cijfers kijken dan zijn er op dit moment vijftigduizend mensen besmet. Iedereen die besmet raakt, kan behoorlijk ziek worden. En dat zijn niet alleen kwetsbare groepen en ouderen. We zien ook twintiger, dertigers en veertigers.” Dat de meeste besmettingen plaatsvinden in de privésituatie blijkt uit bron- en contactonderzoek van de GGD’en. Zij zien dat na een besmetting soms tientallen mensen gebeld moeten worden die op een feestje geweest zijn. “Het virus houdt ons in een houdgreep.”



Voorts maakte De Jonge bekend dat de periode van thuisquarantaine van 14 dagen naar 10 dagen gaat. Daarmee volgt de minister het advies van het OMT op.