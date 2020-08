19-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Overval bij hockeyclub op Zernike Campus

Groningen - Bij hockeyclub GCHC aan het Blauwborgje op de Zernike Campus heeft dinsdagavond een overval plaatsgevonden.

De overval vond plaats rond 18.30 uur. Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend. Uit verhalen die ooggetuigen meldden wordt duidelijk dat een dader het terrein op is gelopen. Onder bedreiging van een mes of een schaar werd een tas meegenomen. De dader is er daarna vandoor gegaan.



De politie startte direct een onderzoek. Bij dit onderzoek werd er gesproken met verschillende ooggetuigen. Het is onbekend of de verdachte is aangehouden.