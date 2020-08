19-08-2020, Jordi Haverdings & Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Automobilist raakt te water na ongeval in Leek (Video)

Leek - Een automobilist is woensdagochtend met zijn voertuig te water geraakt na een verkeersongeval aan het Boveneind in Leek.

De hulpdiensten werden omstreeks half acht gealarmeerd voor het verkeersongeval. Waaronder een traumahelikopter en een duikteam van de brandweer Groningen werden met spoed ter plekke gestuurd.



Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Vermoedelijk heeft de automobilist een geparkeerde auto geramd en is enkele tientallen meters verderop in het water belandt.



Toen de auto te water raakte sprongen omstanders het water in om de automobilist uit zijn voertuig te redden. Duikers van de brandweer hebben bij aankomst een nacontrole gedaan in het water om er zeker van te zijn dat er geen andere personen meer in het voertuig zaten. Bij deze controle werd verder niks meer aangetroffen.



De automobilist werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen. Hierbij kreeg het ambulancepersoneel assistentie van het Mobiel Medisch Team (MMT).

De automobilist is vervolgens met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen.



Politieagenten van Team Verkeer Noord-Nederland deden ter plekke onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Beide voertuigen liepen door het ongeval forse schade op, deze moesten dan ook worden afgesleept door een bergingsbedrijf. Het Boveneind was door het ongeval korte tijd afgesloten.