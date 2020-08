19-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

'Veevoermaatregel gaat van tafel’

Groningen - De veevoermaatregel van het kabinet, die op 1 september ingevoerd zou worden, gaat van tafel. Dat bevestigingen bronnen in Den Haag aan de NOS.

Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw wilde dat het ruwe eiwit in veevoer verlaagd zou worden zodat daarmee de stikstofuitstoot verminderd zou gaan worden. Het besluit leidde tot veel verontwaardiging en protesten onder boeren. Het verlagen van het eiwitgehalte zou volgens de boeren slecht zijn voor de gezondheid van hun dieren. Er werden diverse acties gehouden. In Groningen reed men bijvoorbeeld met trekkers de Grote Markt op en werden er acties gehouden op de ringwegen.



Ondanks alle protesten werd het plan vlak voor het zomerreces in de Tweede Kamer aangenomen, maar wel werd gevraagd om de maatregel nog eens na te rekenen. De Wageningen Universiteit heeft zich hier de afgelopen periode mee beziggehouden en daaruit blijkt nu dat de opbrengst minimaal is. Daarom heeft het geen zin om de maatregel in te voeren.



Minister Schouten gaat later op de dag het besluit officieel bekendmaken.