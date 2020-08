19-08-2020, 112Groningen.nl

Wapens, handgranaten en andere verboden goederen aangetroffen bij huiszoeking

Noordbroek - De politie heeft woensdagavond een zoeking gedaan in een boerderij aan de Hardeweg in Noordbroek.

De politie kreeg een tip dat er mogelijk wapens of explosief materiaal zouden liggen in de desbetreffende boerderij. Na aanleiding van deze tip hebben politieagenten woensdagavond een zoeken gedaan in de boerderij.



"De bewoners gaf aan dat er inderdaad verboden wapens in de boerderij aanwezig waren", meldt woordvoerder Robert-Jan Valkema van de politie.



"Politieagenten hebben tijdens de zoeking meerdere wapens, munitie, geweren en handgranaten gevonden. Om het zekere voor het onzekere te nemen hebben collega's een explosieven expert ter plekke laten komen, dit omdat er handgranaten werden gevonden. De expert van de politie heeft vervolgens de explosieven opruimingsdienst defensie (EODD) opgeroepen om de handgranaten veilig te kunnen vervoeren."





"De aangetroffen goederen, en dan gaat het om een vuurwapen, een alarmpistool, een balletjespistool, een geweer, munitie, en één of meerdere handgranaten, zijn door de politie in beslag genomen. De eigenaar deed afstand van de goederen en is daarom ook niet aangehouden. Wel is de persoon door politieagenten verhoord en is er een verklaring afgelegd."



De politie doet onderzoek naar de aangetroffen goederen.