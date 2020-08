19-08-2020,

Wat is 3d printen en wat heb je ervoor nodig?

Groningen - In je jongere jaren moest je natuurlijk spreekbeurten geven. Dit was bijvoorbeeld verplicht op de basisscholen. Om indruk te maken op je meester of juf en je medescholieren printte je allerlei papieren uit met foto’s over je onderwerp.

Deed je een spreekbeurt over voetbal? Dan had je bijvoorbeeld een afbeelding van het logo van Ajax of de Hand van God goal van Diego Maradona mee kunnen nemen. Op school zou je dan deze papieren uitdelen aan je klasgenoten zodat zij het ook konden bekijken. Tegenwoordig kan dat eigenlijk niet meer. Het is nu veel leuker om echt een driedimensionaal object mee te nemen.Zo’n driedimensionaal object voor het spreekbeurt van je kind of voor je presentatie op het werk is natuurlijk hartstikke leuk. Om dit te kunnen doen moet je 3d printen Utrecht . Overigens is dit ook mogelijk in andere delen van het land. Je kunt hiervoor dus een speciaal bedrijf inschakelen, maar je kunt ook zelf een 3d printer aanschaffen. Wat je hiervoor hoe dan ook nodig hebt is een ontwerp van het object dat je wilt printen. Als het over voetbal gaat dan zou je bijvoorbeeld het hoofd van Lionel Messi uit kunnen drukken. Hiervoor zul je speciale software nodig hebben, maar je kunt ook een ontwerp downloaden op het internet. Thingiverse is hier een goede site voor.Het meenemen van een 3d product naar je presentatie of spreekbeurt kan zeker handig zijn, terwijl het ook een goede indruk kan achterlaten op je baas of docent. Dit is dus zeker aan te raden. Het maken hiervan is daarentegen niet altijd even eenvoudig, met name voor de leek kan het moeilijk zijn. Toch is het niet meer zo lastig als in het verleden. Zoals net al genoemd is kun je ervoor kiezen om een aanvraag in te dienen bij een speciale dienst, maar het is ook mogelijk om zelf een 3d printer te kopen. De particuliere modellen worden niet alleen steeds goedkoper, maar ook steeds sneller en beter.Zoals eerder al gezegd is zul je een bouwtekening van het product nodig hebben voordat je kunt beginnen met het printen. Nadat dit klaar is kan het 3d printen Amsterdam van start gaan. De printer zal dit automatisch gaan doen, maar het apparaat moet hierbij wel aangestuurd worden. Dit kan op een aantal manieren, zo kan het met behulp van een geheugenkaart of een printerkabel, maar ook via de wifi aansluiting. Daarnaast heb je natuurlijk ook materiaal nodig, daarover later meer. Het filament zal door de printkop gesmolten worden, maar ook geprint worden in lagen. Tegenwoordig gaat dit over het algemeen wel goed, maar helaas is het nog altijd zo dat het mis kan gaan. Als dit het geval is dan moet je dus opnieuw beginnen.Als je een driedimensionaal object wilt gaan maken dan zul je dus onder meer een 3d printer nodig hebben, al kun je natuurlijk ook een bedrijf inschakelen. Daarnaast zul je ook altijd moeten bepalen wat voor materiaal je wilt gaan gebruiken. Dit kan in principe best een lastige keuze zijn, want er komen steeds meer mogelijkheden bij. Zo is het tegenwoordig mogelijk om te 3d printen met metaal. Toch kiezen mensen over het algemeen meestal voor een soort kunststof. Dit heeft een aantal redenen. Zo is het niet bij elke 3d printer mogelijk om met metaal een object te ontwikkelen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat kunststof geschikter is voor het object dan metaal.