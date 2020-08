19-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Verdachten dodelijk geweldsmisdrijf Hoogkerk langer vast

Groningen - De drie verdachten die aangehouden werden vanwege het dodelijk geweldsmisdrijf afgelopen weekend in Hoogkerk blijven in ieder geval veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bevolen.

Het geweldsmisdrijf vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. In de J.A. de Bree-Meijerstraat werd een 51-jarige man door drie verdachten mishandeld, waarbij er mogelijk ook gestoken is. Het slachtoffer overleed nog dezelfde nacht aan zijn verwondingen. Al vrij snel kon de politie drie verdachten in de omgeving arresteren. Het gaat om mannen in de leeftijd van 23, 24 en 51 jaar oud. Zowel het slachtoffer als de verdachten komen uit Groningen.



De politie is nog bezig met een onderzoek naar de toedracht.

